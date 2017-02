Marche, l'eldorado della prostituzione. Scoperte 50 case d'appuntamento

DECINE DI DENUNCE NELLE MARCHE: SVELATO IL BUSINESS MILIONARIO DELLA PROSTITUZIONE

Decine di denunce. E decine, tante decine, di case d'appuntamento. La scoperta della Polizia arriva in una zona imprevedibile come le Marche. In particolare nella zona litoranea di Fermo. Qui gli agenti hanno scoperto oltre 50 case d'appuntamento, svelando un maxi giro di prostituzione.

SCOPERTE OLTRE 50 CASE D'APPUNTAMENTO

I paesi coinvolti, spiega il Resto del Carlino, sono Lido di Fermo, Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio. La scoperta di 50 case d'appuntamento fa capire come si tratti di un immenso giro d’affari con un business milionario e che spesso viene gestito da vere e proprie associazioni di stampo mafioso che operano nel ricchissimo mercato del sesso.

RAGAZZE DALL'EST E DALLA NIGERIA

Le "inquiline" delle case d'appuntamento provengono soprattutto dalla Nigeria e dall'Europa dell'Est e il "reclutamento" dei clienti avviene tramite smartphone e social network. La polizia promette che non si fermerà: l'inchiesta sul mercato della prostituzione nelle Marche è ancora all'inizio.