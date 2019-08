Margarita Plavunova, morta l’atleta 25enne: malore improvviso

E’ morta mentre si stava allenando l’atleta russa ed ex modella Margarita Plavunova. La 25enne sprinter si trovava nel villaggio nel distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast (Russia occidentale). La ragazza, stando a quanto riportato dalla federazione di atletica leggera, avrebbe subito un arresto cardiaco durante l’allenamento ma un’ipotesi che circola in queste ore ha a che fare con i carichi di lavoro eccessivi: Margarita stava infatti cercando la qualificazione a Tokyo per il 2020. La 25enne è stata trovata a bordo pista: i soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto salvarle la vita.