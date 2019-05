Maria Pierdicchi è il nuovo presidente di Nedcommunity

Passaggio del testimone alla guida di Nedcommunity. Maria Pierdicchi, prende il posto di Paola Schwizer che ha concluso il suo secondo mandato consecutivo alla guida dell’associazione che dà voce a circa 700 componenti non esecutivi dei consigli di amministrazione. Ad eleggerla all’unanimità l’assemblea annuale dei soci riunita oggi nella sala conferenze di Intesa Sanpaolo. Un appuntamento nel corso del quale si è anche fatto il bilancio dell’attività del 2018 e che è seguito al convegno “Governare la sostenibilità: il ruolo degli amministratori indipendenti”. Maria Pierdicchi, già membro del consiglio direttivo di Nedcommunity dal 2017, ha maturato una lunga esperienza nei servizi finanziari che la porta a guidare nel 2003 Standard & Poor’s Italy e, successivamente, a ricoprire la carica di Head of Southern Europe. Dal 2015 è Independent Board Member del Gruppo Luxottica.

Nel 2016 è nominata dalla Banca d’Italia, Resolution Unit, come unico amministratore indipendente delle quattro banche in risoluzione (Nuove Banche Marche, Etruria e Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Chieti). Dopo il successo della risoluzione, e il trasferimento di tre banche al gruppo Ubi, nel 2017 è stata confermata come consigliere indipendente. È componente del cda di Unicredit e membro del Comitato per i Controlli Interni & Rischi,consigliere indipendente e presidente del Comitato risorse umane di Gruppo Autogrill e consigliere indipendente di Aurora SA. È tra le fondatrici di Valore D. “La mia nomina alla guida della principale associazione italiana di consiglieri non esecutivi e indipendenti – ha dichiarato Maria Pierdicchi - riveste grande motivo di orgoglio. Mi impegnerò, insieme a tutti i colleghi del Direttivo, nel solco della continuità con chi mi ha preceduto, nell’opera di promozione del dibattitto sulla buona governance e di allargamento della base associativa che negli ultimi anni, nel corso del doppio mandato di “Questi sei anni sono stati particolarmente intensi e allo stesso tempo pieni di soddisfazione - ha dichiarato Schwizer -. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro i quali mi hanno supportato nelle numerose attività e nei progetti di sviluppo dell’Associazione e nella definizione di best practices in materia di funzionamento dei consigli di amministrazione e di leadership degli indipendenti. Sono molto soddisfatta di aver contribuito alla presenza e alla visibilità di Nedcommunity, anche a livello internazionale, come ‘luogo’ privilegiato di confronto fra esperti del mondo istituzionale e delle imprese”. Nel corso dell’assemblea sono stati anche nominati i componenti degli organi associativi. Il consiglio direttivo è formato, oltre che dal neopresidente Pierdicchi, da Alessandra Stabilini, Annachiara Svelto, Enrico Maria Bignami, Roberto Cravero, Romina Guglielmetti, Antonia Maria Negri Clementi, Sergio Duca, Andrea Scafidi, Patrizia Giangualano, Francesca Marena, Alessandro Carretta, Fabrizio Rindi. Sandro Catani, Elisabetta Magistretti e Franco Morganti sono i componenti del consiglio dei saggi, mentre Marco Rescigno è stato confermato nel ruolo di revisore dei conti.