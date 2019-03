Omicidio Marielle Franco: arrestati due ex agenti della polizia militare

A un anno dall’accaduto, i responsabili della morte di Marielle Franco hanno ora un volto e un nome. Secondo il giornale brasiliano O Globo si tratta dell’ex sergente della polizia militare Ronnie Lessa, 48 anni e dell’ex agente Elcio Vieira de Queiroz.

I due sono stati denunciati e arrestati per l’omicidio di Franco, la giovane attivista di 38 anni molto nota per il suo impegno in difesa dei diritti umani, civili e politici e del suo autista, Anderson Gomes, avvenuti il 14 marzo del 2018 a Rio de Janeiro. Secondo le ricostruzioni della polizia, Lessa avrebbe sparato alle vittime mentre Elcio guidava l’auto usata.

La polizia ha perquisito le case degli imputati sequestrando del materiale importante per il proseguo delle indagini. Inoltre, i pubblici ministeri hanno chiesto la sospensione della retribuzione di Lessa e del suo porto d’armi, con l’obbligo di risarcire i danni ai parenti delle vittime.