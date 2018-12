Marina, 3 condannati diventano ufficiali. La precisazione del ministro Trenta

In relazione all'articolo "Marina, 3 condannati diventano ufficiali. Il caso che imbarazza la Difesa" il ministro della difesa Elisabetta Trenta precisa: "In qualità di Ministro della difesa, ho ricevuto per la prima ed unica volta una lettera nel settembre 2018 da parte del sottufficiale Daloiso, per la quale ho immediatamente attivato le competenti articolazioni della Difesa che, in queste ore, stanno provvedendo a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali. Di conseguenza tutto ciò che antecedentemente al mio insediamento sia stato, o non, fatto non puó essere riportato alla mia persona. So che la Direzione generale competente con gli uffici del Gabinetto, stanno provvedendo in modo legittimo, ottemperando al decisum del giudice amministrativo".