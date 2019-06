Marina Militare, Cavo Dragone capo di Stato Maggiore. Congratulazioni M5S

“Desideriamo formulare le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per il suo nuovo incarico di capo di Stato Maggiore della Marina Militare”. Così, in una nota, i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa di Montecitorio.

“La Marina Militare -aggiungono i deputati- è un assetto strategico che ha il compito di proteggere i confini nazionali ed al contempo proiettare le capacità del nostro Paese nel vasto orizzonte marittimo. Il futuro dell’Italia è il mare, e la guida delle donne e degli uomini della Marina Militare richiede grandi capacità organizzative e di leadership. All’ammiraglio Cavo Dragone va il nostro ringraziamento per l’intensa e preziosa attività svolta alla guida del Comando Operativo di vertice Interforze, sicuri che svolgerà il mandato con il più alto senso delle Istituzioni, confermando le straordinarie doti umane e professionali che ha dimostrato nel corso della sua carriera di ufficiale. Un sentito ringraziamento anche all’ammiraglio Girardelli, per l’eccellente lavoro svolto e per i suoi 45 anni al servizio del Paese. Viva la Marina Militare! Viva l’Italia!”