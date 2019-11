Cronache

Venerdì, 15 novembre 2019 - 18:38:00 Marisa Sartori omicidio, ex marito condannato all'ergastolo Uccisa dall'ex marito: condannato all' ergastolo a Bergamo. Il gup in abbreviato dispone 1 milione di risarcimento

Marisa Sartori

E' stato condannato all'ergastolo in abbreviato il tunisino Arjoun Ezzedine, 35 anni, a processo a Bergamo per aver ucciso, lo scorso 2 febbraio la moglie con un coltellata. Disposto anche un risarcimento di quasi un milione di euro alla famiglia della vittima, Marisa Sartori, di 25 anni. Stamattina il gup Massimo Magliacani ha condannato al massimo della pena il tunisino, che a febbraio feri' anche la sorella della moglie, Deborha, di 23 anni. L'assassinio era avvenuto a Curno, nel garage della casa dei genitori della vittima, parrucchiera: li' la giovane era tornata a vivere dopo aver lasciato il marito. Ezzedine l'aveva ammazzata con un'unica, fatale, coltellata al cuore.