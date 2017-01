Marito e moglie trovati uccisi nel Ferrarese. E' omicidio

Una coppia di ristoratori è stata trovata morta oggi nella loro casa dal figlio 16enne: erano riversi nella loro casa di Pontelangorino, nel Ferrarese. Sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Ferrara e di Comacchio, sul posto anche per i rilievi scientifici.

Le vittime, Salvatore Vincelli, di 59 anni, e Nunzia Di Gianni, di 45 anni, erano i titolari del ristorante La Greppia di San Giuseppe di Comacchio. Oltre al ragazzo che ha rinvenuto i cadaveri, la coppia aveva un secondo figlio più grande, che vive e studia a Torino.



Dai primi accertamenti, sui corpi risultano segni di aggressione e si indaga per duplice omicidio. Entrambi i corpi sono stati trovati con sacchetti di plastica in testa. L'uomo era in garage, mentre la donna è stata trovata in cucina. Pontelangorino è una piccola località rurale non distante dall'Abbazia di Pomposa, e conta mille abitanti.

"E' un avvenimento che ha sconvolto tutta la comunità" ha commentato il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi.