Marsala, bimbo muore strangolato con la cinghia della borsa della mamma

Marsala, bimbo muore strangolato mentre gioca con la borsa della mamma

Un giorno di festa passato in compagnia di amici e parenti finito in tragedia. La disgrazia è avvenuta a Marsala, una nota città siciliana in provincia di Trapani, dove un bambino di appena 18 mesi è morto per una tragica fatalità: stava giocando con la borsa della mamma quando è rimasto soffocato dalla cinghia della stessa.

Tragedia a Marsala: bimbo muore strangolato dalla cinghia della borsa della madre : inutili i soccorsi

Appena i genitori si sono accorti del terribile accaduto (ad accorgersi per primo è stato il padre, il quale ha visto il figlio assumere un calore cianotico), sono corsi al pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala ma per il piccolo non c’è stato più niente da fare.

La situazione è ora monitorata dalle forze dell’ordine, con i carabinieri che hanno aperto un’inchiesta e proveranno a tracciare un quadro chiaro di quanto accaduto nell'appartamento di Marsala.

Bimbo muore strangolato mentre gioca: ogni anno 4 milioni di incidenti domestici

Secondo quanto dichiarato dall’Istat ogni anno si verificano circa 4 milioni di incidenti , con una media di 1,1 incidenti per persona colpita.

Le categorie maggiormente colpite sono soprattutto donne, anziani e bambini: non è di tanto tempo fa il caso di un altro bambino di Afragola, provincia di Napoli, che morì in casa mentre stava giocando; il piccolo si era nascosto sotto il divano, ma non riuscendo più a uscire è rimasto soffocato. Tristemente noto anche il caso di un altro piccolo bimbo, che approfittandosi del fatto che il padre si fosse addormentato, è sgattaiolato fuori dalla camera infilandosi dentro la lavatrice. Anche in questo caso l’esito è stato nefasto.