Marsiglia, crolla un palazzo: una giovane italiana tra i dispersi

Francia: crollo edifici a Marsiglia, anche un'italiana dispersa

C'e' anche una giovane italiana tra i dispersi dopo il crollo di due palazzi nel centro di Marsiglia. A lanciare l'allarme e' stato un giovane barista che lavora nei pressi e che conosce bene Simona, un'italiana che viveva al numero 65 di rue d'Aubagne e di cui non si hanno piu' notizie da lunedi'. "Era una ragazza fantastica, ricordo quando ha festeggiato la sua laurea", ha confidato a un giornalista. Finora sotto le macerie e' stato trovato un corpo di un uomo ma si continua a cercare.

Francia: Macron solidale con Marsiglia, demolito terzo edificio

A Marsiglia e' stato demolito un terzo edificio considerato a rischio, dopo il crollo degli altri due, in seguito al quale continuano le ricerche sotto le macerie. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso "l'affetto e la solidarieta' della nazione". "Marsiglia ha sofferto e soffre ancora, voglio esprimere l'affetto e la solidarieta' di tutta la nazione verso i nostri compatrioti, per questa citta', questi territori, questa regione", ha dichiarato il presidente della Repubblica in un discorso tenuto a Pont-a'-Mousson, nell'est della Francia.