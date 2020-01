Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: in arrivo un bebè entro...

Sembra andare gonfie vele la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, ormai insieme da circa 2 anni. Come scrive Agimeg, Per loro, però, niente matrimonio, almeno per il momento. I due convivono felici a Brescia, ma sembrano ancora non avere l’esigenza di allargare la famiglia. Per i bookie, la nascita di un bebè per la coppia sembra essere ancora lontana, o meglio non arriverà prima del 31 dicembre 2020, a quota 1,01. Un figlio prima della fine del 2020 si gioca invece a 2,75.