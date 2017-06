Massoneria, Bisi (Grande Oriente): "C'è intento persecutorio"

"Ho visto la proposta di legge presentata dall'on Claudio Fava, vicepresidente della Commissione antimafia, e confermo che c'è un intento persecutorio nei confronti della libera muratoria italiana: questa proposta di legge lo conferma". Lo afferma il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi.

"Ho letto tra l'altro che avrebbe detto che non ci sarebbero nomi importanti tra quelli trovati negli elenchi degli aderenti alla massoneria in Calabria e in Sicilia ma che comunque ci sono nomi "coperti" e propaggini della massoneria in Parlamento: se sa delle cose le dica, altrimenti lo invito a riflettere su un pensiero che aveva un magistrato, Giovanni Falcone, amato più da morto che da vivo, che diceva, a proposito del terzo livello che guiderebbe le azioni di Cosa Nostra, che esisteva nella mente degli scrittori e non nella pratica. Chi come Fava ha anche i poteri della magistratura oltre a quelli politici - conclude Bisi - non operi sulla base di sospetti ma di fatti. Non accetteremo una legislazione speciale per i massoni".