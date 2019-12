Mastella ricoverato, malore per il sindaco di Benevento

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è stato ricoverato nella serata di ieri all'ospedale della città "Rummo". Il peggiorare di una crisi di asma bronchiale ha reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera per condurre soprattutto accertamenti medici più approfonditi. L'ex ministro di Giustizia del Governo Prodi è tuttora ricoverato in ospedale per terminare gli esami necessari. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, anche perché le prime cure praticate stanno già dando gli effetti sperati. I medici per ora non hanno deciso quando dimettere Mastella.