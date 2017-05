Matera, 17enne uccide l'amico coetaneo. Il movente? Un debito da pochi euro

MATERA: TROVATO MORTO RAGAZZO SCOMPARSO, FERMATO UN COETANEO PER OMICIDIO

E' stato trovato senza vita, ucciso con colpi di arma da taglio, uno studente di 17 anni di Pisticci, Matteo Barbalinardo, di cui era stata denunciata la scomparsa tre giorni fa. Il corpo è stato rinvenuto in un cantiere a Marconia, frazione del Comune lucano.

IL COETANEO CONFESSA

I poliziotti del commissariato locale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un coetaneo della vittima, sospettato di essere l'assassino. Il giovane è stato ascoltato tutta la notte alla presenza del pm della Procura della Repubblica dei minori di Potenza, Carmine Olivieri. Al termine dell'interrogatorio avrebbe ammesso le sue responsabilità.

IL MOVENTE? UN DEBITO DI POCHI EURO PER DELLA DROGA

Secondo una prima ricostruzione, il movente dell’omicidio sarebbe stato una lite su un debito di pochi euro per della droga. Un'ipotesi che getta una luce inquietante sul dramma sociale vissuto da molti giovani nel Sud Italia, ma non solo nel Sud. La vittima aveva infatti smesso di andare a scuola e allo stesso tempo non lavorava. Se fosse confermato il movente del debito di pochi euro ci troveremmo di fronte a una storia simbolica dei nostri tempi che dovrebbe far riflettere.