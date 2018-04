Matteo Renzi: il figlio Francesco provinato nel Genoa

I figli dei Vip sono bravi si sa, a partire da Alberto Angela ad Asia Argento (due nomi tra i tanti) e riflettono il bisogno di immortalità e di continuità propria della specie.

Se non fossero così bravi non si capisce perché ci sia questa strana tendenza ad occupare gli stessi posti di successo raggiunti da padri e madri.

Dunque Francesco Renzi, diciasettenne di Firenze che gioca nella squadra dilettantistica dell’Affrico non può sfuggire a questa aurea regola: deve essere bravo per essere stato attenzionato da una squadra famosa di serie A come il Genoa e come ha raccontato Valerio Arrichiello dalle colonne del Secolo XIX.

All’inizio di aprile il virgulto dell’ex presidente del Consiglio si è allenato per due giorni indossando i blasonati colori giallo - blu della squadra allievi primavera e il responsabile giovanili del club della Lanterna si è affrettato a dire: “Ci ha fatto un’ottima impressione” e poi immediata l’excusatio non petita, “Non si è di certo presentato, per così dire, da figlio dell’ex premier bensì da ragazzo come tutti gli altri”.

Ed ha aggiunto: “Somiglia al papà, anche nel modo di parlare, ma ha dei tratti del viso che ricordano mamma Agnese".

E ci mancherebbe, diamine. Non che non fosse bravo, quello lo diamo per scontato, ma ci mancherebbe che il dirigente non mettesse subito, come si suol dire, le mani avanti.

Poi è noto che quando si porta un figlio a fare un provino per una squadra di serie A, il dirigente non manca mai di fare commenti sulla somiglianza antropologica del giovane campione con i genitori. A chi non è mai successo?

Il figliolo di Renzi è stato anche convocato nella nazionale under 17 dilettanti e all’orizzonte si prospetta anche l’altro figlio, Emanuele, solo 15 enne, che promette bene. Anche lui bravo, naturalmente. E sullo sfondo Matteo Renzi, grande tifoso della Fiorentina e di calcio, ma anche (direbbe il buon Uolter V.), ex Presidente del Consiglio, Segretario (?) di fatto del Partito Democratico e Senatore.