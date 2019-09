Matteo Salvini, il ritorno a senatore semplice tra accuse e bufere

Prima giornata, densa di buone notizie e di soddisfazioni, per Matteo Salvini, tornato senatore semplice.

1) La Corte dei Conti :"Nessun danno erariale nell'utilizzazione degli aerei dello Stato". Tuttavia, ha chiesto al pm di verificare se ci sia stato abuso d'ufficio. Titolo imparziale e sereno de "Il Fatto Quotidiano" : "Ecco perchè Salvini voleva pieni poteri. Tutti gli scandali vengono al pettine".

2) Bufera sul leader della Lega per un "selfie" con il figlio di don Antonio Matrone, detto "Franchino 'a belva", boss di Scafati, condannato all'ergastolo nel 2009.

3) Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è accusato di finanziamento illecito per i soldi finiti nella cassa della onlus leghista "Più voci".

4)Fondi del Carroccio : confermata dalla Cassazione la stangata, 1 anno e 8 mesi, inflitta, in Appello, all'ex tesoriere, il bossiano Francesco Belsito.

5)Anticipazioni del libro, vergato da un ex candidato a Sindaco a Palermo, nonchè collaboratore de "Le Iene", Ismaele La Vardera. "Le corse di Salvini per.... mangiare arancini (come ha osato ?) e agguantare i voti. Nel tour anti-migranti del 2017, il leghista dormi' al CARA di Mineo".

6)Prima defezione alla Camera. Don Carmelo Lo Monte ha lasciato i deputati salviniani e si è iscritto al Misto. Alle politiche del 2018, aveva portato alla Lega il 37,25 dei voti nel suo paese del Messinese, Graniti.

Sollievo nell'entourage di Matteo Salvini : l'ex ministro non è indagato per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, compiuto in via Poma, a Roma l'8 agosto del 1990. Almeno, per ora....