Matteo Salvini vola ad Atene con Ryanair e senza scorta

Ieri Matteo Salvini è volato dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio ad Atene per assistere alla partita del Milan, la sua squadra.

Ma la notizia non è questa.

La notizia è che il Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio ha preso a sue spese un volo low cost della Ryanair e senza scorta al seguito, che lo ha raggiunto con un’altra compagnia.

Proprio così. Come un italiano qualunque che non vuole buttare i suoi soldi in inutili sprechi.

Si dirà naturalmente che è tutta pubblicità, si citerà Mussolini che trebbia il grano e che si tratta di una furbata del Ministro per farsi bello. Certo è possibile, però intanto il gesto è stato fatto. Ed è molto più comodo volare in aereo blu, come si faceva in passato anche per interessi personali, che prendere un low cost, senza molto spazio per le gambe e partendo da un aeroporto decentrato.

L’evento è stato immortalato dal giornalista milanista Carlo Pellegatti che ha postato la foto su Instagram.

Anche questi piccoli gesti contano poi nell’immaginario collettivo degli elettori stanchi di furbi e furbastri che utilizzano la politica solo per avere privilegi. E poi, diciamocelo, questi gesti restituiscono un’idea di giovinezza e gaiezza, di spregiudicatezza (lo dice pure la Fornero anche se per insultarlo), di spirito della frontiera.

Poi il Milan è stato eliminato dall’Olympiakos, ma questo è un altro discorso e Salvini non può neppure più prendersela con Berlusconi.