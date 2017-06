Maturità 2017, ecco i temi della prima prova: Caproni, natura, robotica e...

ECCO LE TRACCE DEL TEMA DELLA MATURITA' 2017

Giorgio Caproni per l'analisi del testo, disastri e ricostruzione e idillio e minaccia nei confronti della natura. Poi la robotica, disastri e ricostruzione. Ecco alcune delle tracce scelte per la prima prova della maturità 2017. Sono 500 mila studenti italiani partono gli esami di maturità con la prova di italiano uguale per tutti. Quest'anno sono 12.691 le commissioni per 25.256 classi coinvolte. 505.686 i candidati iscritti all'esame (489.168 interni e 16.518 esterni).

ECCO LA POESIA DI CAPRONI SCELTA PER ANALISI TESTO

Ecco "Versicoli quasi ecologici", la poesia di Giorgio Caproni oggetto di Analisi del testo per la prima prova della maturità 2017 , secondo Skuola.net: "Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento (il canto!) del lamantino. Il galagone, il pino: anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore. Dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto: Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra".