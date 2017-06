Maturità, "Traccie" con la i sul sito del Miur. Errore blu per la Fedeli

Gaffe sul sito del Miur. A poche ore dall'inizio degli esami di maturità, sulla pagina del ministero dell'Istruzione è comparso un errore ortografico che non poteva decisamente passare inosservato.

Gli studenti che ieri sono andati sul sito, cercando qualche ispirazione utile tra l'archivio delle tracce di maturità degli anni passati, si sono imbattuti in una improbabile parola "traccie", con una i di troppo. La gaffe è stata subito fotografata e diffusa sul web e al Miur altro non è rimasto che correggere l'errore. Ma sui social continuano a campeggiare sfottò di ogni tipo.



DAL MINISTERO - "Abbiamo visto il refuso sul sito degli Esami di Stato e siamo subito intervenuti per farlo correggere. Si tratta di un errore di battitura, di un errore materiale che, naturalmente, non doveva esserci, tanto più su una pagina che riguarda gli Esami" ha fatto sapere il Miur in una nota, sottolineando che "il fornitore tecnico che gestisce l’inserimento dei contenuti sul sito del Ministero ci ha fatto pervenire una lettera di scuse per l’episodio accaduto che arreca un danno d’immagine alla nostra istituzione".