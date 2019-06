Maturità, al via gli orali con la novità delle tre buste. Niente più tesina

Cominciano questa mattina gli orali degli esami di maturità per gli studenti italiani. Dopo prima e seconda prova, che si sono svolte rispettivamente mercoledì e giovedì scorsi, oggi sarà la volta del colloquio orale. La novità di quest'anno sono le tre buste mentre tramonta la tanto 'amata' tesina. L'argomento della busta, scelta dal candidato tra le tre offerte dalla commissione, costituirà lo spunto per avviare il colloquio interdisciplinare.

La busta potrà contenere anche un'immagine, un quadro o una poesia, come ha spiegato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, e non saranno proposti argomenti che non sono stati toccati dal programma. La commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte.

Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di 'Cittadinanza e Costituzione'. La commissione dovrà comunque tenere conto di quanto indicheranno i docenti nel documento di classe che sarà consegnato ai commissari con il percorso effettivamente svolto.