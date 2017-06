Maturità 2017, al via l'ultima prova scritta: l'incognita del quizzone

Mezzo milione di studenti e' impegnato questa mattina con la terza e ultima prova scritta dell'esame di maturita' 2017, il cosiddetto 'quizzone', per molti piu' temuto delle tracce. Questa prova non e' preparata dal Miur, ma e' diversa da scuola a scuola, addirittura da classe a classe, perche' materie e tipologia del test vengono decise dalle singole commissioni d'esame.

E' richiesta una preparazione su molti argomenti ed e' difficile prevedere quali di questi saranno oggetto dell'esame.

In realta', secondo un'indagine riportata oggi sul sito di Studenti.it, l'80% dei maturandi conosce gia' le materie della terza prova perche' informato dai professori, e questo significa dover restringere il campo delle cose da studiare. Il 5% ha dichiarato di conoscere addirittura le domande. Il 'quizzone' restera' solo per la maturita' dell'anno prossimo. Poi sparira' con la riforma dell'esame di Stato che entrera' in vigore per l'anno scolastico 2018-2019.