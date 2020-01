Maturità: greco-latino al Classico, matematica-fisica allo Scientifico

Per il Liceo Scientifico, matematica e fisica. Per il Classico, greco e latino. Sono le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Maturità 2020. Le ha comunicate il ministero dell'Istruzione.

Maturità: diritto e scienze umane a Liceo Scienze umane

Diritto ed Economia politica e Scienze umane. Sono le materie della seconda prova scritta della Maturità per il Liceo delle Scienze umane, ​opzione Economico-sociale.

Maturità: ecco le materie della seconda prova per gli istituti professionali

Ecco le materie della seconda prova scritta dell'esame di maturità per gli studenti degli istituti professionali. Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.