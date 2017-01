Maturità, si cambia: per l'ammissione serve la media del sei

Ci vorra' la media del sei per essere ammessi all'esame di maturita'. La novita' e' contenuta nello schema di decreto legislativo pubblicato sul sito del Miur che ridisegna il nuovo esame di Stato. In sostanza, per essere ammessi bisognera' "avere un votazione media non inferiore a sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attivita' alternative per gli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". Non serve quindi la sufficienza in tutte le materie. Fra i criteri di ammissione c'e' lo "svolgimento delle attivita' di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio del secondo biennio e nell'ultimo anno di corso", la "frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato", "la partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove Invalsi".