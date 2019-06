Maura Latini nuovo Amministratore Delegato di Coop Italia

Cresce e si rafforza il ruolo di Maura Latini, già direttore generale di Coop Italia dal 2013, nominata ora Amministratore Delegato. Come scrive Spot and Web, la Latini ha alle spalle una lunga carriera, svolta completamento all’interno di Coop e rivestendo progressivamente ruoli sempre più importanti. Maura Latini inizia giovanissima in Unicoop Firenze, la cooperativa da cui proviene, come stagionale a 15 anni durante le vacanze scolastiche.

Al termine della scuola viene assunta come cassiera in una superette e diviene presto responsabile del punto vendita, partecipa all’apertura del primo Ipercoop di Montecatini come capo settore, successivamente è direttore di diversi Ipercoop; viene nominata direttore della divisione ipermercati di Unicoop Firenze, poi direttore commerciale della cooperativa, il ruolo commerciale più importante in un’impresa cooperativa. L’arrivo in Coop Italia è del 2010 in qualità di Vice Presidente, con allora Presidente Vincenzo Tassinari.