Médecins sans frontières, ong si autodenuncia: "Anche da noi 24 casi di abusi"

Medici senza frontiere (Msf) ha ammesso che all'interna dell'organizzazione umanitaria sono stati registrati 24 casi di molestie o abusi sessuali nel 2017. La dichiarazione segue lo scandalo che ha travolto Oxfam, accusata di aver insabbiato festini a luci rosse e casi di abusi sessuali compiuti da suoi operatori in missioni all'estero.

Come ha spiegato la stessa organizzazione umanitaria in una nota, la direzione di Msf ha ricevuto 146 denunce l'anno scorso. Di queste, 24 casi sono stati identificati come molestie o abusi sessuali e 19 operatori sono stati di conseguenza licenziati. L'Ong ha 40mila operatori in tutto il mondo.