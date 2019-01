Medicina, Salvini vuole l'abolizione del numero chiuso

Salvini: via il numero chiuso a Medicina

"Via il numero chiuso a Medicina: diritto allo studio e al lavoro per tanti ragazzi, diritto alla salute per tanti Italiani. Sono d'accordo!". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che fa riferimento alla proposta avanzata nei giorni scorsi dal rettore dell'Universita' di Ferrara, Giorgio Zauli.

La proposta del rettore prevede, dal prossimo anno accademico, che la soglia di sbarramento per 600 studenti di Medicina non sia piu' il test d'ingresso, ma di arrivare a finire tutti gli esami del primo semestre del primo anno con una media non inferiore al 27 e totalizzare tutti i crediti formativi entro il 31 gennaio dell'anno accademico. Per i non ammessi e' previsto il riconoscimento dei crediti nel corso di laurea in Biotecnologie mediche.