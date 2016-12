Medico Arrestato, abusava dei pazienti. "Spogliati, ti faccio bella". Molestie



Medico arrestato. "Fidati di me, ti faro' bella", gli piaceva dire alle sue pazienti. Arresti domiciliari per il chirurgo di 63 anni di Parma e accusa di violenza sessuale.



Arrestato medico spogliava le pazienti. Abusi sessuali su pazienti', medico Parma a domiciliari



Secondo la Procura della Repubblica di Parma il medico usava palpeggiamenti nelle parti intime, baci alle proprie pazienti da parte del mecico, un libero professionista, specializzato in medicina bariatrica ed estetica. Nella clinica dove lavorava era conosciuto come 'il molestatore'.



Medico arrestato, una venti di abusi segnalati alla magistratura



Tra il 2007 ed il 2016 sarebbero oltre venti i casi di abusi segnalati alla magistratura, episodi che si sarebbero ripetuti anche dopo una prima denuncia nei confronti dell'uomo, gia' sotto processo a Parma per lo stesso reato.

Una donna parmigiana di 54 anni si era rivolta al professionista per problemi di obesità. Dopo di lei ci furono altri casi e un primo procedimento giudiziario iniziato lo scorso febbraio. A ottobre di quest'anno il 63enne medico ci sarebbe ' 'ricascato' con una paziente di una clinica di Brescia dove si era trasferito dopo la sospensione da una struttura sanitaria emiliana. Il pm di Parma Daniela Nunno ha dunque chiesto un provvedimento restrittivo, che nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito con l'arrresto. Ora il medico chirurgo è ai domiciliari nella sua abitazione.



Medico arrestato, sette donne avrebbero denunciato gli abusi



Le donne che hanno denunciato abusi sarebbero sette, fra di loro anche una minorenne. Tutte hanno dichiarato ai magistrati che il medico approfittava delle visite per costringerle a spogliarsi, anche quando non era necessario, e poi iniziava a toccarle nelle parti intime, a palpeggiarle (a mani nude) e pure a baciarle. In alcuni casi avrebbe anche scattato delle fotografie. Nel reparto della struttura di Parma dove faceva interventi plastici ricostruttivi che seguivano solitamente importanti dimagrimenti il medico era chiamato 'il molestatore'. Alcune pazienti venivano molestate anche alla presenza della compagna di stanza. Senza pudore, l'indagato chiedeva alle donne se erano sposate, se avevano piu' in generale una relazione oppure da quanto tempo non avevano rapporti sessuali. Domande che non avevano alcuna pertinenza con il tipo di intervento a cui dovevano essere sottoposte. Per tutte poi la solita frase: "fidati di me, ti faro' diventare finalmente bella".