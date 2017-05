"Medjugorje distrutta dai soldi". Parla Ania, la modella ex convento

"Vi racconto come i soldi hanno distrutto Medjugorje". A parlare, in un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, è Ania Goledzinowska, ex modella, ex fidanzata del nipote di Silvio Berlusconi, con un passato in convento proprio nella cittadina bosniaca. Duro il suo atto di accusa: "Ho vissuto lì fino al 2014, poi sono andata via, schifata da chi a Medjugorje fa solo business. C’è una vera e propria mafia: volontari costretti a pagare il pizzo, soldi per la beneficenza usati per acquistare macchine e case, false vocazioni, finte adesioni alla vita spirituale… Andare a Medjugorje senza la guida giusta è diventato pericoloso". Secondo l’ex modella, negli ultimi anni si sarebbe molto deteriorato anche l’ambiente intorno al santuario delle apparizioni mariane: "Lì ora oltre alla fede si trova di tutto: droga, alcol, prostituzione". E a proposito dei dubbi di Bergoglio e delle indagini in corso sulle apparizioni, ammette: "Anche io ho avuto gli stessi dubbi, vedendo spostare le apparizioni di un’ora per dar tempo ai pellegrini di arrivare…".





Sempre su OGGI, Giacomo Celentano spiega il post che il padre ha scritto in merito alle perplessità del Papa su Medjugorje e la «Madonna postina».

«E se invece fosse vero? Come io credo. Non pensa invece che (per chissà quali fini ora a noi sconosciuti) potrebbe essere una Sua (della Madonna, ndr) Celestiale strategia l’aver scelto quei sei ragazzi e avere con loro degli incontri giornalieri e, di proposito, sempre alla stessa ora?... E se fosse questa la piccola “svista” del Papa?», ha scritto Adriano Celentano.

Commenta il figlio Giacomo, autore di libri sul suo incontro con la fede: «Mio papà non è mai stato a Medjugorje, ma gli ho parlato io di questo posto e ha iniziato a interessarsene. Io a Medjugorje ci sono stato in due occasioni, nel 2010 e nel 2015, e quando sono tornato gli ho raccontato la mia esperienza. Poi credo che abbia voluto approfondire l’argomento per conto proprio, leggendo qua e là come facciamo tutti. Del resto furono proprio i miei genitori, da piccolo, a portarmi un giorno al santuario di Lourdes, un pellegrinaggio che ricordo ancora bene».