Medjugorje, i fedeli a papa Francesco: "Sulle apparizioni ti sbagli"

"Papa Francesco, su Medjugorje ti sbagli": dopo le durissime parole pronunciate dal Pontefice sulle apparizioni mariane a Medjugorje («La Madonna capo ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tale ora... questa non è la mamma di Gesù», aveva detto Bergoglio di ritorno da Fatima), Il settimanale Chi ha inviato un giornalista in Bosnia-Erzegovina per raccogliere sul campo le reazioni della popolazione e dei pellegrini alla censura di Bergoglio (e del vescovo della diocesi locale, quella di Mostar). Dall’inchiesta, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 24 maggio, emerge che la comunità religiosa del luogo non solo non prende in considerazione la censura del pontefice, ma, anzi, lo critica quasi apertamente: «Le sue parole non sono un documento ufficiale della Chiesa», dicono gli abitanti della cittadina. «Ricordiamoci che è un essere umano», è una delle clamorose risposte. «è solo la sua opinione personale». C’è chi dice persino: «Non ci interessa l’approvazione di Roma». I più moderati dicono: «Se anche le apparizioni non fossero riconosciute, rimarrà il senso profondo delle conversioni e della fede che qui si respira. Qui le persone continueranno a venire e a cambiare la loro vita». Nel frattempo, l’effigie di papa Francesco è praticamente scomparsa dalle decine di empori di gadget religiosi posizionati sulla strada principale del paese, davanti alla Chiesa che accoglie i pellegrini.