Megalizzi: salma arriva a Trento, giovedì i funerali

La salma di Antonio Megalizzi arrivata all'aeroporto di Roma-Ciampino accolta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, viene portata a Trento in queste ore, in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Lo apprende l'Agi dalla Curia trentina. A Trento la salma sara' accolta dall'arcivescovo Lauro Tisi che guidera' la preghiera. La camera ardente restera' aperta, ininterrottamente, fino al giorno dei funerali che, con tutta probabilita', si svolgeranno nel pomeriggio di giovedi

Megalizzi: Presidente Mattarella in preghiera davanti salma

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si e' raccolto in preghiera davanti alla salma di Antonio Megalizzi. Accanto al capo dello Stato anche il Ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Il padre del ragazzo ucciso a Strasburgo, Domenico, e la fidanzata Luana, che erano andati a prendere il corpo del congiunto, si sono intrattenuti alcuni minuti con il capo dello Stato. Ora il corpo di Antonio Megalizzi andra' al Policlinico Gemelli per la tac disposta dalla procura e poi tornera' a Ciampino per essere portata a Trento