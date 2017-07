Melillo è il nuovo procuratore di Napoli

Il voto sulla nomina del nuovo capo dei pm napoletani ha fatto registrare divisioni nel plenum del Csm. Per Giovanni Melillo, infatti, le preferenze sono state 14 - lo hanno votato i laici Elisabetta Casellati, Antonio Leone, Paola Balducci, Renato Balduzzi, Giuseppe Fanfani e Pierantonio Zanettin, i togati di Area Lucio Aschettino, Fabio Napoleone, Nicola Clivio, Valerio Fracassi e Antonello Ardituro, il togato di MI Claudio Galoppi, il primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio e il procuratore generale della Suprema Corte Pasquale Ciccolo - mentre a favore di Federico Cafiero de Raho sono andati 9 voti, espressi dai togati Luca Forteleoni e Lorenzo Pontecorvo (Magistratura Indipendente), Ercole Aprile e Piergiorgio Morosini (Area) e l'intero gruppo di Unicost. Non ha partecipato al voto il vicepresidente Giovanni Legnini, mentre si sono astenuti il laico Alessio Zaccaria, il togato di Autonomia&Indipendenza Aldo Morgigni. Gia' la Quinta Commissione, competente sugli incarichi di vertice, si era spaccata nel formulare le sue proposte al plenum, esprimendo 3 voti a sostegno di Melillo e altrettanti per Cafiero. Entrambi i magistrati avevano presentato domanda anche per il posto di procuratore nazionale antimafia, su cui il Csm dovra' presto pronunciarsi: il prossimo novembre, infatti, Franco Roberti lascera' l'incarico per andare in pensione.

La seduta di plenum e' andata avanti per l'intera giornata: la mattina, in particolare, la riunione si e' svolta a porte chiuse per affrontare la questione relativa a una presunta incompatibilita' di Cafiero con il figlio, avvocato penalista del foro di Napoli. Il dibattito pubblico, dunque, ha preso il via solo poco prima delle 13, con la relazione del togato di Unicost Francesco Cananzi, che ha definito "insuperabile il profilo di Cafiero" e sottolineato come l'incarico fuori ruolo svolto da Melillo fino allo scorso inverno fosse "una questione non decisiva, ma crea comunque problemi perche' l'attivita' di capo di gabinetto e' in parte amministrativa e in parte politica". Dello stesso avviso il togato di Area Ercole Aprile: "il rischio e' di inviare ai magistrati - ha detto in plenum - il messaggio che per ottenere incarichi di vertice e' preferibile andare fuori ruolo, fare una carriera parallela". Una posizione, questa, del tutto respinta dal primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio: "le accuse di carriere parallele sono pregiudizi che, come tutte le fatwe, sono affetti da ottusita'". Canzio ha ricordato Giovanni Falcone e Loris D'Ambrosio "che hanno dimostrato, pur lavorando nei palazzi, di essere magistrati con la schiena dritta". A favore di Melillo si e' espresso poi il togato di Area Antonello Ardituro: "per me e' una scelta difficilissima, Cafiero e' un eccellente magistrato antimafia, Melillo un eccellente organizzatore, un magistrato poliedrico". Il laico Zanettin, inoltre, non ha mancato di ricordare la delicata situazione dell'ufficio napoletano in relazione all'indagine Consip: "la mia scelta per Melillo - ha detto - si deve leggere alla luce della peculiare situazione della Procura di Napoli che richiede una leadership forte ed autorevole di fronte alle criticita' emerse". "Vogliamo dare a un ufficio cosi' importante il miglior dirigente possibile", ha aggiunto la laica Paola Balducci, relatrice con il togato Fracassi, della proposta Melillo. "Melillo e' un fuoriclasse - ha sottolineato Fracassi (che presiede la Commissione incarichi direttivi) - ha mostrato un eclettismo che lo rende piu' adatto alla realta' della Procura di Napoli". Per il togato di MI Luca Forteleoni, invece, la nomina di Melillo puo' rappresentare "un neo per questa consiliatura" poiche' e' "la prima volta che il Csm nomina quale capo della Procura piu' grande d'Italia un magistrato che ha svolto un tale ruolo di diretta collaborazione con un organo politico".