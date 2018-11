Meloni: ''Fatturazione elettronica rischia di vessare aziende''

Fisco: Meloni, fatturazione elettronica solo sopra 10mila euro

"La fatturazione elettronica, che entra in vigore da gennaio 2019, rischia di essere semplicemente un altro modo per vessare le aziende, in particolare quelle piccole, gia' massacrate da tasse e burocrazia". Lo dichiara, a margine di un incontro sul tema a Montecitorio, la leader di FdI Girogia Meloni. "Fratelli d'Italia dice no - ha proseguito - e chiediamo che la fatturazione elettronica valga solo per gli importi superiori a 10mila euro e che per le piccole imprese non entri in vigore prima del 2022. Su questa proposta - ha concluso - raccogliamo le firme, aiutateci a sostenerla".