SCHIAFFO 2 - I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.

Meningite, altro caso sul Lago d’Iseo. È il sesto in un mese e mezzo

Un uomo di circa 50 anni è stato ricoverato per un caso di meningite a Bergamo. L’ultimo caso si sarebbe verificato nella stessa zona dove sono stati riscontrati 4 casi in meno di un mese. Gli accertamenti sono in corso. Le autorità sanitarie non escludono un nuovo caso di meningite tipo C. L’uomo di circa 50 anni è di Predore ed è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni sono stabili.

Meningite, paura contagio: saltano due incontri volley Bergamo

La paura della meningite nella zona del basso lago d’Iseo ha provocato problemi anche ai campionati sportivi. Ieri a Sarnico non si è presentato il Cenate Sotto che avrebbe dovuto incontrare il Csi Oratorio Sarnico. Stessa scena anche nel Campionato provinciale Fipav di prima divisione con la squadra Volleymania di Nembro che non si è presentata in campo. Il motivo sarebbe proprio la paura di un possibile contagio. Intanto mentre il piano straordinario di vaccinazioni prosegue, oggi sarà chiuso l’ambulatorio di Sarnico con l’eccezione delle vaccinazioni prenotate nel quadro del piano vaccinale nazionale destinato ai bambini. Da martedì a venerdì le vaccinazioni riprenderanno nella sede della guardia medica dalle 9 alle 16.