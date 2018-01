Meningite: muore bimbo di 6 anni a La Spezia.Altro caso di meningite a Gallura

Meningite: muore bimbo di 6 anni a La Spezia

Un bimbo di 6 anni è morto questa mattina a La Spezia all’ospedale Sant’Andrea, dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà alle vie respiratorie. Dopo poche ore il bambino non ce l’ha fatta ed è deceduto. Nonostante gli accertamenti siano ancora in corso, i medici sospettano che si tratti di meningite di origine meningococcica.

Se l’ipotesi venisse confermata, dovrebbe essere effettuata immediatamente la profilassi ad ampio spettro, sia per la famiglia sia per tutti coloro che sono entrati in contatto con il piccolo.

Meningite: altro caso in Gallura

Altro caso di meningite in Gallura, dove un uomo di 41 anni, residente a Trinità d’Agultu, è stato ricoverato presso l’ospedale di Nuoro. Dai primi accertamenti, l’uomo dovrebbe essere infetto dalla forma meno grave, ossia il pneumococco.

Nel frattempo migliorano le condizioni degli altri pazienti affetti da meningite; nell’ultimo periodo si sono infatti registrati ben 7 casi solo in Sardegna.