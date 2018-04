Meningite, muore imprenditore edile di Rapallo a soli 66 anni

Meningite, imprenditore muore a 66 anni. Il ricovero a Lavagna



La meningite colpisce ancora. È morto questa mattina all'ospedale di Lavagna, in provincia di Genova, un uomo di 66 anni. Il paziente , un imprenditore ligure originario di Rapallo, era stato ricoverato nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale di Lavagna per una grave infezione da meningococco. Le condizioni dell’uomo erano già precarie perché il suo fisico era stato debilitato da precedenti ricoveri dovuti ad una malattia ematica.

Muore imprenditore di Rapallo per meningite. I sintomi dell’infezione da meningococco



L’uomo era stato condotto in ospedale a Lavagna perché manifestava i classici sintomi di infezione da meningococco come febbre alta, mal di testa e dolore alle articolazioni. I medici hanno iniziato le cure con potenti antibiotici e, vedendo che le sue condizioni fisiche erano gravi, avevano disposto il suo trasferimento all’ospedale San Martino ma il suo fisico indebolito non ha retto.

Meningite, morto imprenditore edile. La profilassi



La As4 ha annunciato di aver sottoposto a profilassi il personale sanitario in servizio all’ospedale di Lavagna, i parenti e gli amici del defunto, nonché le persone che sono state a stretto contatto con lui negli ultimi giorni.