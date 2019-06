Messico, arresti di massa mettono in pericolo la vita dei migranti

Irruzioni e arresti di massa di gruppi di migranti stanno aumentando vicino al confine meridionale del Messico, spingendo le persone a spostarsi clandestinamente con il rischio di diventare vittime di reti criminali di trafficanti e di non aver accesso alle cure mediche, avverte Medici Senza Frontiere (MSF).

La settimana scorsa le équipe di MSF nelle città di Coatzacoalcos e Tenosique sono state testimoni di numerosi arresti di massa di migranti. Un blitz a Coatzacoalcos è avvenuto mentre un team di MSF stava fornendo cure mediche, assistenza psicologica e distribuiva kit igienici. A seguito delle frequenti irruzioni e per la paura di essere arrestati, i migranti evitano sempre di più la frequentazione di quei luoghi, compresi quelli in cui sono disponibili servizi medici di base, in cui potrebbero essere visibili dalle autorità di polizia.

“Stiamo già vedendo come la criminalizzazione dei migranti e dei richiedenti asilo costringa queste persone a nascondersi"dichiara Sergio Martín, capomissione di MSF. " Negli ultimi giorni sono venuti in pochi per le visite mediche. La conclusione è ovvia: le persone che hanno bisogno di assistenza medica non la stanno ricevendo".

Le irruzioni della scorsa settimana a Coatzacoalcos e Tenosique si sono tenute mentre gli Stati Uniti annunciavano un accordo con il Messico per rinforzare le misure contro i migranti e mettere un freno alla migrazione, in particolar modo lungo il confine meridionale messicano.

“In questo momento le persone si spostano clandestinamente in piccoli gruppi” dichiara Martín di MSF. “Sono costretti a percorrere strade pericolose dove è forte la presenza di bande criminali e non c’è possibilità di avere un rifugio o accedere ai servizi sanitari di base, in un momento in cui invece ne avrebbero maggiormente bisogno. È probabile che un maggior numero di migranti possa diventare facile preda delle reti di trafficanti, i principali beneficiari di queste misure repressive”.

Anche lungo il confine settentrionale del Messico, nelle città di Mexicali, Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa e Matamoros, si registra un gran numero di migranti e richiedenti asilo che, in attesa di poter continuare il loro viaggio, corrono il rischio di finire nelle mani di bande criminali. Le nuove leggi statunitensi in materia di asilo costringono queste persone ad attendere l’esito della loro domanda in Messico.

Le équipe di MSF stanno assistendo un numero crescente di pazienti provenienti da paesi come Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Angola o Camerun.

“In queste città così pericolose i migranti sono estremamente vulnerabili. Le bande criminali guadagnano con l'estorsione dei migranti” dice Martín di MSF.

Le équipe di MSF presenti nel nord del Messico offrono regolarmente cure mediche e psicologiche ai migranti aggrediti o rapiti dalle bande criminali. Questi gruppi mirano ad estorcere denaro ai parenti dei migranti, negli USA o nei loro paesi di origine, in cambio del loro rilascio.

Negli ultimi anni, MSF ha ripetutamente denunciato le conseguenze pericolose delle politiche repressive contro i migranti che dagli stati di El Salvador, Honduras e Guatemala scappano verso il Messico. Fuggiti da violenze e povertà, raccontate dai migranti ai team di MSF, si ritrovano nuovamente esposti ad estreme violenze in Messico.

“Piuttosto che dare una risposta umana, il governo messicano ha messo in atto una politica repressiva lungo il confine che condanna i migranti – un crescente numero di bambini, donne e intere famiglie - ad una maggiore sofferenza. È un altro giro di vite inflitto ai migranti e ai richiedenti asilo” concluse Martín di MSF.