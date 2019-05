Messico, bus di ritorno da pellegrinaggio contro camion. 21 morti

Almeno 21 persone sono morte in un pauroso incidente stradale sulle alture del Messico orientale in cui sono rimasti coinvolti un autobus, che trasportava fedeli cattolici di ritorno da un pellegrinaggio, e un camion. Il pullman, che rientrava da Città del Messico dopo un pellegrinaggio alla basilica della Vergine di Guadalupe, patrona del Paese, stava procedendo su una strada piena di curve nello Stato di Veracruz quando si è scontrato con un Tir. Secondo le squadre di soccorso, a uno dei due mezzi non hanno funzionato i freni quando percorreva un tratto in forte pendenza.

L'incidente si è verificato nell'area di Cumbres de Maltrata, dove le strade attraversano montagne alte oltre i 2.000 metri sopra il livello del mare e dove la presenza di foschia, che complica la visibilità, è frequente. Il bus si è ribaltato su un lato ed entrambi i mezzi sono stati immediatamente avvolti dalle fiamme. La strada statale è stata chiusa al traffico. L'arcidiocesi di Tuxtla Gutiérrez, capitale del Chiapas, ha espresso le sue condoglianze. Gli incidenti stradali sono frequenti a Maltrata: nell'aprile 2006, più di 50 persone di un gruppo religioso evangelico morirono quando il pullman su cui viaggiavano, stipato oltre le capacità e anche quello rimasto senza freni, precipitò in un burrone.