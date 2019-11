Messico: uccisi in agguato almeno 9 mormoni, fra cui sei bambini

Almeno tre donne e sei bambini di una comunita' mormone americana che del nord del Messico sono stati uccisi in un'imboscata, lo ha denunciato un parente delle vittime. Julian Lebaron ha detto che sua cugina stava andando all'aeroporto quando e' stata aggredita e uccisa in auto insieme ai suoi quattro figli a Rancho de la Mora, una zona famosa per i trafficanti di droga e banditi di ogni genere. "E' stato un massacro", ha detto Lebaron, un attivista che ha denunciato gruppi criminali nella zona, ha detto Formula Radio. Lebaron ha detto che i suoi parenti hanno trovato il veicolo, che era stato dato alle fiamme con i corpi delle vittime all'interno. Altri due veicoli sono stati trovati diverse ore dopo, contenenti i corpi di altre due donne e due bambini.

Almeno altri cinque bambini, uno dei quali e' stato colpito e ferito, sono riusciti a fuggire e a tornare a piedi a casa, e una ragazza e' stata segnalata come scomparsa dopo aver corso nel bosco per nascondersi, ha aggiunto Lebaron. Il procuratore generale dello stato di Chihuahuahua, Cesar Augusto Peniche, ha detto che il numero delle vittime "non e' ancora chiaro". L'attacco ha avuto luogo al confine tra gli stati di Chihuahuahua e Sonora vicino al confine con gli Stati Uniti. Il fratello di Julian Lebaron, Benjamin Lebaron, fondatore di un gruppo di lotta al crimine chiamato SOS Chihuahuahua, e' stato assassinato nel 2009. La comunita' colpita e' costituita dai discendenti dei mormoni fuggiti dagli Stati Uniti nel XIX secolo, dopo essere stati perseguitati per le loro tradizioni, tra cui la poligamia. Molti mormoni in Messico godono di doppia cittadinanza messicana e americana.

Il Messico ha registrato piu' di 250.000 omicidi da quando, nel 2006, il governo ha dispiegato controverso l'esercito per combattere il traffico di droga. Molti esperti accusano la "guerra della droga" per la violenza a spirale, mentre cartelli frammentati si combattono tra loro e con l'esercito.