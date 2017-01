"Messina Denaro? E' fuggito all'estero". La pista della massoneria in Brasile

L'identikit di Matteo Messina Denaro

MESSINA DENARO FUGGITO ALL'ESTERO

Matteo Messina Denaro è fuggito all'estero. Si trova probabilmente in Sudamerica, in Brasile, ed è protetto da una rete della massoneria. E' questa l'ultima pista seguita sul latitante numero uno di Cosa Nostra, quello che viene considerato come il successore di Riina e Provenzano.

LA DEPOSIZIONE DI TERESA PRINCIPATO ALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Su Messina Denaro, un'ombra da decenni, le voci sono sempre state tantissime. Ma la giustizia, pur avendone scalfito la rete di protezione e gli affari, anche famigliari, non è mai riuscito ad afferrarlo. Sulla sua personalità ed effettivo ruolo si è detto tutto e il contrario di tutto. Ora arriva il punto di Teresa Principato, procuratore aggiunto di Palermo che si è occuapata del "file" Messina Denaro negli ultimi anni e che lo sta per lasciare in eredità al suo successore nelle prossime settimane. Principato è stata ascoltata dalla Commissione Antimafia negli scorsi giorni e ha parlato, in una deposizione secretatata, delle piste su Messina Denaro.

MESSINA DENARO IN BRASILE PROTETTO DALLA MASSONERIA?

L'ipotesi presentata dalla Principato in Commissione sarebbe quella di una fuga verso il Sudamerica. Come riporta Repubblica, si ipotizza che Messina Denaro si trovi in Brasile, protetto da una rete massonica. Smentite dunque le voci di chi pensava che il boss si trovasse nella sua Castelvetrano o comunque nella zona di Trapani. La caccia sembra non finire mai.