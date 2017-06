Messina, donna denunciò 12 volte il marito che poi la uccise: pm condannati

Denuncio' marito che poi la uccise, condannati i pm

La Corte d'appello di Messina ha condannato i magistrati che lasciarono nella possibilita' d'agire un marito violento, denunciato 12 volte dalla moglie Marianna Manduca, poi uccisa dall'uomo, Saverio Nolfo, 10 anni fa a Palagonia (Catania).

La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei pm che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo, nonostante le reiterate denunce della donna. Nolfo, tre figli, e' in carcere dove sconta 20 anni per omicidio.