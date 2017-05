VENEZIA: PADRE DENUNCIA RAPIMENTO BIMBA, E' CACCIA ALL'UOMO

Posti di blocco in tutta la città, a Mestre, per rintracciare l'uomo che potrebbe aver rapito una bambina di otto anni la cui sparizione è stata denunciata questa mattina dal padre. A quanto riferito dal papà della piccola agli agenti, la bimba sarebbe infatti stata portata via da un uomo. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia.