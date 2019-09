Mestre, sigaretta elettronica gli esplode in tasca: gravi ustioni e ferite

Brutto incidente in Veneto, a Mestre. Come racconta il Gazzettino, una guardia giurata di 51 anni originario di Codevigo (in provincia di Padova) è rimasto ferito per l'esplosione di una sigaretta elettronica che teneva in tasca. Secondo quanto scrive il quotidiano veneto, l'uomo si trovava al parco Albanese di Mestre, quando quando improvvisamente si è sentita un'esplosione con un lampo di luce e un botto da polvere da sparo, e la guardia giurata è finita a terra, urlando e tenendosi la coscia.

A esplodere, secondo una prima ricostruzione (ma che dovrà essere accertata), sarebbe stata appunto la batteria della sigaretta elettronica. Probabilmente per un qualche sovraccarico o per un qualche contatto elettrico. L'uomo, prosegue il Gazzettino, è stato dapprima portato in ospedale a Mestre ma poi, vista la gravità delle lesioni (alla coscia, alla mano e ai genitali) è stato trasferito a Padova.

L'uomo ha passato la notte reparto Grandi Ustionati, dove è tutt'ora ricoverato. Ha riportato ustioni nell'11% della superficie corporea, dalla zona inguinale alla gamba. Preoccupano particolarmente le condizioni della coscia. La prognosi, spiega sempre il Gazzettino, è di almeno quaranta giorni, ma il quadro clinico è delicato.