Meteo, allerta su tutto il Centro-Nord. Liguria, chiusa A6 tra Savona e Altare

Maltempo, Liguria: Rfi attiva presidi straordinari controllo rete

In Liguria in base al bollettino meteo diramato dall’ARPAL, che prevede per la giornata di oggi un livello di criticità rossa, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato presidi straordinari dell’infrastruttura e i Centri operativi sia nella Sala Operativa nazionale sia in quella territoriale. Saranno oltre 150 i tecnici che monitoreranno i punti più sensibili dell’infrastruttura per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.

E' stato deciso che dalle prime ore di domani sarà precauzionalmente ridotta a 30 km/h la velocità fra Genova Borzoli e Prasco (linea Genova-Ovada-Acqui Terme), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora e, pertanto, una riduzione dell’offerta di trasporto di circa il 25%. La circolazione tra Prasco e Acqui Terme sarà sospesa e, compatibilmente con la percorribilità stradale, sarà attivato un servizio bus sostitutivo. La velocità sarà precauzionalmente ridotta a 50 km/h anche sulla linea Savona – San Giuseppe (sia via Altare sia via Ferrania), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti, e una riduzione dell’offerta di circa il 20%. Circa 150 addetti di Trenitalia saranno impegnati per l’assistenza e l’informazione alle persone in viaggio e nelle stazioni.

Inoltre, Trenitalia ha predisposto locomotive e treni diesel per garantire la mobilità in caso di peggioramento delle condizioni meteo, ovvero problemi alla rete elettrica di alimentazione dei convogli. Sono previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi, in base all’evolversi delle condizioni metereologiche. Viene consigliato che prima di mettersi in viaggio sia contattato il numero verde gratuito 800 89 20 21, consultata la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, il sito web viaggiatreno.it e i canali social del Gruppo FS Italiane: @fsnews_it; @lefrecce. È possibile ricevere informazioni in tempo reale sul proprio treno e sulla circolazione ferrovia registrandosi al servizio smart caring tramite app Trenitalia.

Maltempo, domani autostrada A6 chiusa tra Savona e Altare

L'Autostrada A6 sarà chiusa dalle ore 8 di domani nel tratto tra Savona ed Altare a causa dell'allerta rossa per il maltempo sul savonese. In una nota, infatti, la società Autostrada dei Fiori rende noto che, "a seguito del bollettino emesso oggi dalla Protezione Civile che indica per la giornata di domani, avviso di criticità idrogeologica con allerta meteo rossa nell’area del savonese e in ottemperanza di quanto disposto, dal 'Piano Speditivo della viabilità del tratto sud dell’Autostrada A6 a seguito della frana in località Madonna del Monte' sottoscritto lo scorso 28 novembre, l’autostrada A6 sarà chiusa in via precauzionale nel tratto compreso tra i caselli di Savona e di Altare dalle ore 8 di domani fino alla cessazione del relativo stato di allerta".

Maltempo, in Alto Adige gare Coppa del Mondo sci a rischio

Dal caldo alla neve. Meteo pazzo in Alto Adige in questi giorni dove da domani a lunedì tra Val Gardena e Alta Badia sono previste quattro gare della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Se per le due specialità tecniche in programma domenica e lunedì sulla Gran Risa in Val Badia non c'è problema per quanto riguarda lo svolgimento, c’è un po’ di apprensione per il regolare svolgimento delle prove veloci di domani (supergigante) e sabato (discesa libera) sulla Saslong in Val Gardena. Nella giornata di domani sono previste precipitazioni nevose sui rilievi della zona orientale della provincia di Bolzano con le nevicate che si estenderanno su tutto il territorio tra venerdì sera e sabato mattina.

In caso di nevicate molto intense e quindi riduzione della visibilità le gare veloci per garantire la sicurezza degli atleti rischiano l’annullamento. In Val Gardena anche se le previsioni non promettono il meglio con pioggia nella parte bassa della pista, c’è ottimismo. Il problema più grande però sembra essere la nebbia che ha già fatto saltare la prima prova cronometrata di ieri. Oggi la Coppa del mondo di snowboard a Carezza è stata annullata causa le elevate temperature che hanno danneggiato il manto nevoso di uno dei due tracciati di gara.