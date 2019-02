Meteo, alta pressione anomala sull'Italia: esplode la primavera

Un grande anticiclone alimentato da aria sub-tropicale (mix tra aria oceanica e africana) ha conquistato buona parte dell’Europa centro occidentale regalando di fatto un anticipo di primavera con valori termici diffusamente ben oltre le medie attese per il periodo e soprattutto l’assenza di perturbazioni organizzate in arrivo dall’Atlantico. Grazie a questo anomalo anticiclone sull’Italia avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato con solo poche nubi di passaggio almeno fino a Venerdì 1 Marzo. Anche le temperature sono previste in deciso aumento rispetto agli ultimi giorni e comprese tra i 15 e i 22°C al Nord e sul versante tirrenico. Qualche grado in meno invece al Sud ancora interessato da una ventilazione piuttosto vivace dai quadranti settentrionali specie tra la giornata odierna e quella di domani, Mercoledì 27 Febbraio.

I primi segnali di sblocco da questa situazione fuori del comune sono previsti a partire dalla serata di Venerdì 1 Marzo (inizio della primavera meteorologica) quando un flusso instabile in arrivo da Nordovest farà peggiorare le condizioni del tempo portando piogge sparse in particolare al Centro Sud. Anche per la giornata di Sabato 2 Marzo ci aspettiamo rovesci e anche qualche temporale intenso specie tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Poco da segnalare invece sul resto della Penisola ancora protetta in parte dallo scudo anticiclonico. Domenica rapido miglioramento su tutti i settori con il ritorno del sole e temperature più che gradevoli.