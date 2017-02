Meteo, altre piogge al Centrosud e un po’ di neve a quote medio-basse al Nord

“Un vortice ciclonico mediterraneo interessa l’Italia portando maltempo ancora una volta al Sud e sulle Isole, dove si sono già avuti anche locali allagamenti” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “Giovedì piogge e temporali insisteranno al Sud, Sicilia, Sardegna, colpendo soprattutto i versanti ionici, molto meno invece la Campania. Entro fine giornata fenomeni in arrivo anche sulle adriatiche, poco o nulla invece sulle centrali tirreniche. La neve cadrà in Appennino mediamente dai 1000-1500m di quota, a tratti più in basso tra Abruzzo e Marche”.

“Nord ai margini, ma venerdì è atteso un modesto peggioramento con deboli precipitazioni nevose anche a quote basse – spiega l’esperto di 3bmeteo.com –. Con fiocchi di neve fino in collina al Nordovest, oltre i 400-800m sul Nordest, ma a quote anche inferiori sul Trentino Alto Adige. Si tratterà comunque di fenomeni sparsi e in genere deboli, più probabili sui settori a nord del Po e che non dovrebbero creare disagi”.

“Farà moderatamente freddo al Nord ma neanche troppo, mentre al Centrosud è atteso un generale aumento delle temperature” – prosegue Ferrara – “In particolare sulle tirreniche dove sono attese punte di oltre 14-15°C”.

“Per il weekend il tempo andrà migliorando grazie al rialzo della pressione, ma avremo ancora della nuvolosità a tratti estesa, in particolare al Nord e sul medio versante adriatico, il tutto accompagnato da un ulteriore rialzo delle temperature. Entro la fine di domenica qualche nuovo fenomeno potrebbe tornare a interessare il Nordovest. Nella prossima settimana si potrebbe invece avere persino un piccolo assaggio di Primavera per arrivo di un vasto anticiclone, ma si tratta ancora solo di un’ipotesi” – concludono da 3bmeteo.com.