Meteo/ Altri temporali al Nord, ma al Sud scoppia l'estate

Nubi più diffuse su tutto il territorio a causa di correnti meridionali più umide che precedono l’arrivo dell’alta pressione Hannibal. La redazione di iLMeteo.it comunica che, nella giornata odierna, una diffusa nuvolosità interesserà buona parte del Paese, ma si tratterà di nubi in gran parte medio-alte e foriere di poche precipitazioni al Centro Sud. Addensamenti più corposi interesseranno il Nord, dove saranno possibili locali rovesci e temporali più consistenti. Nel frattempo, inizierà un sensibile aumento delle temperature, in particolare sulle regioni meridionali.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica, che da domani Hannibal si farà più influente sull’Italia, interessando più direttamente le regioni meridionali, in particolare la Sicilia e le aree ioniche, con temperature fino a 35° sull’isola, 28/31° tra Puglia e Calabria. L’aria calda portata da Hannibal, raggiungerà in parte anche il resto dell’Italia, ma subirà un ridimensionamento in termini di calura, attraversando i nostri mari ancora freddi e, in più, si caricherà di umidità man mano che avanzerà verso Nord. Quindi, ancora per domani, sulle regioni settentrionali continueranno ad esserci nubi e piogge sparse, qualcuna occasionale anche al Centro. Asciutto e caldo estivo al Sud. Sempre il direttore Sanò annuncia che, il weekend, sarà prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia, con clima molto mite, tardo primaverile, fino a 26/27° anche al Nord, 28/30° al Sud. Saranno possibili più nubi e locali temporali soltanto su Alpi e Prealpi.

Temperature in sensibile aumento ovunque, con picco nella giornata di Venerdì al Sud.