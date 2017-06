Meteo, l'anticiclone Giuda infiamma l'estate: quasi 40 gradi. Ecco dove

Summer Storm ha abbandonato l’Italia. La redazione di iLMeteo.it annuncia, per oggi, una giornata all’insegna del sole prevalente sull’Italia. Vanno evidenziati soltanto ultimi addensamenti con locali rovesci e temporali, più estesi nelle ore pomeridiane, sui rilievi tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qualche raro fenomeno temporalesco anche in Appennino.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, conferma, per i prossimi giorni, il consolidamento di Scipione, con tanto sole e bel tempo da Nord a Sud, salvo qualche temporale, Venerdì, sui settori alpini. Lo stesso direttore Sanò, annuncia l’incalzare anche di Giuda, un secondo promontorio di alta pressione proveniente dal Nord Africa, che prenderà via nel corso del weekend e che si mostrerà più infuocato di Scipione. Il tempo, naturalmente, continuerà a essere stabile e soleggiato anche per tutto il fine settimana e all'inizio della prossima, salvo una maggiore parziale nuvolosità al Nordest.



L’elemento di spicco, sarà rappresentato dalle temperature. Nel fine settimana aumenteranno in maniera considerevole portandosi su valori dichiaratamente estivi. Le massime potranno raggiungere mediamente 28/32° su tutte le aree pianeggianti del Paese, ma con punte frequenti di 35° su quelle settentrionali e su quelle centrali tirreniche, fino anche a 36/38° nelle valli alpine di Nordest e sulle pianure dell’Emilia-Romagna. Caldo anche al Sud e sul medio e basso Adriatico, ma con valori più consoni al periodo su queste aree.