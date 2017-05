Meteo, l'anticiclone Hannibal conquista l'Italia. Ma arrivano i temporali

Torna a rinforzarsi l’alta pressione nordafricana Hannibal su gran parte del Paese. La redazione di iLMeteo.it comunica che, tra oggi e domani, prevarrà il bel tempo al Centro-Nord con sole dominante. Un residuo di circolazione più fresca settentrionale potrà arrecare, invece, dei temporali sull’estremo Sud, in particolare tra Calabria ed Est Sicilia, localmente su Lucania e Salento.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, tuttavia, mette in guardia le regioni del Nord, perché la stabilità non sarà duratura. Già Giovedì ci saranno un po’ più di nubi, soprattutto su Alpi e Prealpi e medie alte pianure, con qualche primo rovescio o temporale sul Piemonte, localmente sul resto delle Alpi, entro sera. Ma lo stesso direttore Sanò comunica che, nella giornata di Venerdì 19 maggio, una forte perturbazione dalla Francia raggiungerà le regioni settentrionali, portando una fase temporalesca anche intensa. Rischio di locali nubifragi e grandinate soprattutto tra Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia, Trentino e poi verso il Centro Nord Veneto. Andrà un po' meglio sulle basse pianure del Nord, dove peraltro i temporali potrebbero localmente sconfinare. Bel tempo prevalente sulle regioni centro-meridionali, salvo qualche temporale sull'alta Toscana.

Le temperature saranno in questi giorni un po’ sopra la norma al Centro-Nord, nella norma al Sud, oscillanti sulle pianure mediamente tra 22 e 27 gradi.