Meteo, caldo africano? Ecco quando finisce. La data c'è

La data c'è. L'incubo del super-caldo africano durerà ancora qualche giorno, meno di una settimana (almeno al Nord), ma poi è destinato ad andare in vacanza. Affaritaliani.it ha fatto il punto della situazione con il massimo esperto di meteorologia in Italia, il colonello Mario Giuliacci (https://www.meteogiuliacci.it).

Da giovedì 22 giugno il caldo diverrà intenso dapprima su Piemonte, Lombardia, Basso Veneto e, soprattutto sull'Emilia. Tra venerdì e lunedì in Lombardia e in Emilia si raggiungeranno i 36-37 gradi di temperatura massima, ma - tiene a precisare Giuliacci - "non credete al terrorismo mediatico che parla di 40 gradi".

Tra domenica e lunedì 27 caldo intenso anche al Centro, tranne Abruzzo e Molise. Tra domenica 25 e giovedì 29 il caldo intenso interesserà anche Puglia, Lucania e Isole.

Poi la tanto attesa svolta. Martedì della prossima il caldo torrido finirà al Nord e al Centro e, intorno a venerdì, anche sulle regioni meridionali.

Ma che cosa succederà? "Arriverà aria fresca dall'oceano Atlantico", spiega Giuliacci. "Lo scontro tra l'aria calda presente al suolo e l'aria fresca in arrivo, un gap di circa dieci gradi, provocherà temporali su gran parte del Nord, eccetto la Liguria, l'Emilia, la Romagna e il Basso Piemonte. A Milano, ad esempio, tra martedì e mercoledì avremo - come nelle altre aree descritte - temporali soprattutto pomeridiani con piogge intense e locali fenomeni di grandine.

LE TEMPERATURE. Rispetto al picco massimo del caldo, da martedì le temperature torneranno al Centro-Nord su valori massimi intorno a 29-30 gradi, la stessa cosa al Sud da venerdì della prossima settimana. La temperatura media di questo periodo dell'anno è sui 30 gradi (massima) e quindi si perderanno tra i 4 e i 6 gradi, forse anche di più.

E dopo? "Le proiezioni a lungo termine, ovvero sulla prima settimana di luglio, non indicano un ritorno del gran caldo", anticipa Giuliacci. Però "è molto difficile ipotizzare che questa che stiamo vivendo sia l'unica ondata di caldo torrido di questa estate, visto che il picco di caldo generalmente si raggiunge tra la seconda metà di luglio e la prima metà di agosto".