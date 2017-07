Meteo, caldo africano in arrivo. Picchi fino a 40-41 gradi

La quinta ondata di calore dell'estate, la più intensa di questa stagione, raggiungerà la nostra Penisola in avvio della nuova settimana. L'anticiclone africano richiamerà direttamente dal Sahara una massa d'aria rovente che interesserà gran parte delle nostre Regioni.

GRAN CALDO, LE REGIONI PIU' COINVOLTE E DURATA - Dapprima sarà interessato il Centro Nord e le Isole, successivamente il grande caldo riguarderà il Sud Italia. Le zone più calde nel corso della settimana saranno: Valpadana, aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna. Non sono infatti da escludersi picchi anche di 40-41°C. Tra le città che potrebbero sfiorare i 39-40°C segnaliamo Bologna, Ferrara, Firenze, Terni, Viterbo, Roma, Nuoro, Foggia. Le temperature saranno più contenute lungo le coste grazie alle brezze; tuttavia la sensazione di caldo sarà aumentata dal tasso di umidità.

Il clima sarà decisamente caldo anche di sera ma la notte i valori non scenderanno sotto i 24-25°C, specie nei grandi centri urbani. Da segnalare anche la possibilità dei 30°C sulle Alpi con lo zero termico fin verso i 4500m. Tale situazione dovrebbe rimanere immutata per almeno una settimana seppur con qualche disturbo sulla cerchia alpina.

fonte https://www.3bmeteo.com